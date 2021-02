Bedrijfsongevallen op pootjes: ’Lammetje was vruchtbaarder dan ik dacht’

Herder Marianne over de wollige ’boosdoener’: „Hij was klein en dronk bij zijn moeder en ik dacht dat kan nog wel eventjes, maar dat bleek dus toch te lang.” Ⓒ Jos Schuurman

BALLOO - Veel geblaat, weinig wol. Dat spreekwoord is zeker niet van toepassing op een jong rammetje in een Drentse schaapskudde. Het dier deed zich voor als onschuldig moederskindje en legde zo de herder van dienst in de luren.