Herder in Drenthe onderschatte piepjong maar hitsig ram: ’Nu al 20 lammetjes’

Lammetjes? Normaliter zie je die pas in april of mei, maar dit jaar blijken al zeker twintig ooien van de Drentse kudde in Balloo bevrucht. Het gaat om het ras Drents heideschaap. Dat wordt streng beschermd. Jonge rammen worden daarom na zes of zeven maanden weggehaald bij hun moeders, om ongelukken te voorkomen.

„Maar dit ramlammetje liep nog zo druk te drinken bij zijn moeder dat ik dacht dat hij nog wel bij de kudde kon blijven”, zegt schaapsherder Marianne Duinkerken tegen RTV Drenthe.

Een misvatting; het ram bleek een wolf in schaapskleren. Vorige week zag Duinkerken ineens ’iets zwarts’ lopen. Ze wist genoeg. Daarna volgde het ene lammetje na de ander. Ze zijn vrijwel allemaal – net als hun vader – zwart, waardoor de schuldige al snel bekend was. „Hij was er vroeg bij”, zegt Duinkerken lachend. „Ik heb hem onderschat.”

Vermoedelijk is de babyboom nu wel voorbij. Het vroege lammeren is geen groot probleem omdat er door het vroege lenteweer genoeg voedsel te vinden is, aldus Duinkerken.