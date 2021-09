Amerikaanse coronazieke is in 99% van gevallen ongevaccineerd

Dat blijkt volgens The New York Post uit nieuwe cijfers van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de hoogste wetenschappelijke autoriteit van Amerika. Tussen 1 januari en 30 augustus vond 99 procent van de ziekenhuisopnames plaats bij ongevaccineerden.

De CDC houdt de definitie aan dat iemand ’gevaccineerd’ is twee weken na de tweede dosis van Pfizer of Moderna of twee weken na een Janssen-vaccinatie.

In totaal zijn dit jaar 1,6 miljoen Amerikanen in het ziekenhuis beland met Covid-19. Slechts 0,65 procent daarvan, ofwel 10.471 patiënten, was volledig gevaccineerd. De cijfers bevestigen de ongekende effectiviteit van het vaccin, tenminste voor een bepaalde periode, tegen ernstige ziekte.

Besmetting

Zelfs tegen de zeer besmettelijke deltavariant blijken de vaccins nog goed te werken om ernstige ziekte te voorkomen. Wel beschermen ze veel slechter dan eerder gedacht tegen besmetting. Mensen met een vaccinatie hebben nog steeds minder kans om besmet te worden, maar dat is volgens eerdere CDC-cijfers nog slechts een factor 3, en bovendien kan een gevaccineerde net zo besmettelijk worden als een ongevaccineerde.

Volgens experts worden ’breakthrough infections’, waarbij het virus door het vaccin heen breekt, steeds gebruikelijker, schrijft The New York Post. Gevaccineerde mensen kunnen anderen dus nog steeds besmetten. Ziek wordt men met een prik echter niet meer. Ook van het aantal coronadoden zou 99% niet-gevaccineerd zijn, aldus de CDC.