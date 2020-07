Coronavirus laait weer op: Welke medicijnen helpen wel en niet?

Beeld ter illustratie Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Amsterdam - Het corona-virus laait in ons land weer op en elders in de wereld zijn er landen waar de besmettingspiek nog niet eens bereikt is. Aan nieuwe vaccins en medicijnen wordt hard gewerkt, maar voorlopig moeten we het doen met bestaande medicamenteuze behandelmethodes. Welke slaan wel aan en welke niet?