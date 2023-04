Kustwacht stuurt Russisch jacht bij Texel terug naar IJmuiden

De woordvoerder kan niet zeggen wie de eigenaar is. Wel meldt hij dat het zeiljacht niet van een gesanctioneerde Rus is. Na onderzoek van de douane bleek dat de eigenaar het jacht naar Rusland wilde laten varen. Volgens de overheidsdienst is dit niet een van de jachten die vanwege de sancties onder verscherpt toezicht staan. De douane houdt toezicht op de naleving van sanctiemaatregelen.

De boot lag sinds 2019 in de haven van IJmuiden, maar kon daar onder meer vanwege een kapotte mast lange tijd niet weg. Onder toezicht van de kustwacht is het jacht teruggevaren naar IJmuiden. Het zeiljacht is 11 meter lang, de waarde ervan wordt geschat op 120.000 euro.

De kustwacht en het Openbaar Ministerie waren niet in staat te vertellen wat er met de Russische bemanning is gebeurd.