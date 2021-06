RIVM meldt 1040 nieuwe coronagevallen, gemiddelde daalt verder

Ook in vergelijking met afgelopen week is het aantal besmettingen woensdag laag. In de voorbije zeven dagen werden gemiddeld 1179 nieuwe positieve tests per dag gemeld. Dat aantal daalt al weken gestaag.

Het aantal sterfgevallen als gevolg van Covid-19 steeg afgelopen etmaal met vier. Wanneer een coronapatiënt sterft, kan het soms een tijdje duren voordat dit is geregistreerd, dus mogelijk zijn deze mensen al eerder overleden. Dinsdag steeg het aantal sterfgevallen met één, maandag met drie. In totaal zijn tot nu toe 17.732 aan corona gerelateerde sterfgevallen bij het RIVM geregistreerd.

Daling van 40 patiënten

Nederlandse ziekenhuizen behandelen momenteel nog 605 coronapatiënten. Dat is een daling van 40 patiënten ten opzichte van dinsdag. Maandag lagen er nog 681 patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen.

Op de intensive cares liggen op dit moment 239 coronapatiënten, een daling van 11 patiënten ten opzichte van een etmaal eerder. Er werden 8 nieuwe patiënten op de ic's opgenomen, maar doordat meer patiënten werden ontslagen of zijn overleden, daalde de totale bezetting alsnog. Het aantal nieuwe opnames van coronapatiënten op de intensive cares is al een aantal weken relatief laag. Ter vergelijking: precies een maand geleden - op 16 mei - kwamen er in een etmaal nog 26 nieuwe patiënten met Covid-19 op de ic's bij.

Op de verpleegafdelingen worden 366 patiënten met Covid-19 behandeld. Dat zijn er 29 minder dan bij de vorige melding van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), op dinsdag.