Iran neemt Britse tanker over

Het zou gaan om de tanker Stena Impero. Het schip voer door de Straat van Hormuz, toen het werd overgenomen. Het zou nu naar een Iraanse haven worden gebracht voor ’inspectie’.

Een woordvoerder van de Britse regering zei tegen de Amerikaanse nieuwszender ABC dat het schip per ongeluk in Iraanse territoriale wateren terecht was gekomen, maar dat details ontbreken. „We zijn hard op zoek naar meer informatie.” Het kabinet zit inmiddels in een spoedoverleg, berichten Britse media.

Tweeënhalve week geleden nam Groot-Brittannië bij Gibraltar een Iraans tankschip in beslag. Mogelijk is de Iraanse inbeslagname een represaille hiervoor.