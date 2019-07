Iran neemt Britse tankers over

De Stena Impero is naar de Iraanse marinebasis Qeshm gebracht voor een „nadere inspectie” en om „de juiste juridische procedures te volgen”, aldus de Iraanse autoriteiten.

Volgens het Zweedse Stena Bulk, de reder die eigenaar is van het tankschip, was de Stena Impero met 23 opvarenden op weg naar de Saoedische havenstad Jubail in de Perzische Golf. De bemanning meldde, vlak voordat het schip in beslag werd genomen, dat het werd benaderd door „enkele ongeïdentificeerde kleine bootjes en een helikopter”, zo liet het bedrijf in een persbericht weten. Daarna kon Stena Bulk geen contact meer krijgen met de bemanning.

’Tweede tanker gekaapt’

Ook gaan er berichten rond dat nog een tweede schip is ingenomen. Op radarbeelden is te zien dat het schip, naar verluidt olietanker Mesdar van het Britse Norbulk Shipping, ineens een draai maakt richting Iraans gebied. President Trump heeft al aangekondigd met de Britten over de situatie in gesprek te gaan, meldt CNN.

De route van de Stena Impero volgens de website VesselFinder.com Ⓒ Screenshot VesselFinder.com

Mogelijk reageert Iran hiermee op de inbeslagname van de Grace 1. Dit Iraanse tankschip is 4 juli jongstleden door de Britten overgenomen ter hoogte van Gibraltar. De Grace 1 zou, in weerwil van internationale sancties, met olie op weg zijn geweest naar Syrië. Iran noemde de inbeslagname ’piraterij’. Een kleine week later moest een Britse marinebodem ingrijpen, toen het Britse tankschip British Heritage werd benaderd door bootjes van de Iraanse marine. De spanningen in de Perzische Golf waren al hoog opgelopen doordat de VS en Iran elkaars drones op de korrel nemen.

Het Britse kabinet is in spoedberaad over de situatie en komt vanavond nog met een verklaring.