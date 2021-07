Moeder (47) sterft tijdens rollercoasterrit: haar slagader scheurde door kracht van attractie

Het incident gebeurde op 4 juni in het pretpark Holiday World & Splashin’ Safari in Indiana. Dawn Jankovic (47) was er die dag met haar zoon. Toen ze samen in de rollercoaster ’The Voyage’ gingen liep het fout. Na de rit reageerde de vrouw niet meer en bleek ze buiten bewustzijn. Toen ziekenwagens haar naar het ziekenhuis brachten, overleed ze.

Een maand lang was de doodsoorzaak onduidelijk, maar de autopsie bood meer duidelijkheid. „Haar dood had niets te maken met de attractie zelf”, aldus de lijkschouwer in The Indianapolis Star. „Maar puur met de kracht die ervan uitgaat.” Haar overlijden was een combinatie van zware interne bloedingen, het scheuren van een slagader en de kracht van de rollercoaster. De scheur in de slagader was het gevolg van de kracht van de rit.

De 17-jarige zoon van de vrouw, Gunnar Merker, omschrijft haar als een liefdevolle moeder die zich de hele dag goed voelde, tot ze in de rollercoaster gingen. „Pretparken en rollercoasters, daar hield ze echt van”, zei hij.