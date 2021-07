Doden door zware explosie in West-Duits chemiepark

Het chemiepark meldt dat de zoektocht naar de vermisten „op volle toeren” doorgaat. „Helaas neemt de hoop om ze levend terug te vinden af”, aldus de manager. De explosie vond dinsdag omstreeks 09.40 uur plaats. Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie kan het onderzoek naar de toedracht pas starten als de hulpdiensten hun werk hebben afgerond.

Het ongeluk vond volgens Duitse media plaats bij de opslag met tanks bij de vuilverbranding. Een tank met oplosmiddelen stond urenlang in brand. Op het getroffen bedrijventerrein Chempark in Leverkusen tussen Düsseldorf en Keulen, in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen, is ook chemieconcern Bayer gevestigd. De knal was tot in de wijde omgeving te horen. Ook steeg er een rookpluim op van honderden meters hoog.

De hulpdiensten riepen omwonenden op binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Ook belangrijke snelwegen in de buurt werden afgesloten. De Duitse burgerbescherming sprak over extreem gevaar. Na metingen van de lucht in een deel van de regio concludeerde de brandweer rond de middag dat de bevolking daar geen gevaar meer liep.

Volgens een twitteraar voelde de klap aan als een ’aardbeving’.