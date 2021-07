Vermisten na zware explosie in West-Duits chemiepark, grote rookwolken

Op het bedrijventerrein Chempark in Leverkusen tussen Düsseldorf en Keulen, in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen, is ook chemieconcern Bayer gevestigd. De knal was tot in de wijde omgeving te horen. Ook steeg er een rookpluim op van honderden meters hoog, melden Duitse media.

De hulpdiensten riepen omwonenden op om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Ook belangrijke snelwegen in de buurt werden afgesloten. De Duitse burgerbescherming sprak over extreem gevaar. Volgens een twitteraar voelde de klap aan als een ’aardbeving’.