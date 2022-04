Nederlanders met vluchtelingen in huis niet gekort op zorg- of huurtoeslag

„Mensen die Oekraïners in huis nemen en te maken hebben met toeslagen, mogen geen gevolgen ondervinden met hun toeslagen”, zegt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) na overleg met de meest betrokken bewindspersonen. Oekraïners krijgen leefgeld en kunnen dat geld gebruiken om een vergoeding aan hun gastgezin te geven. Dat heeft nu dus geen gevolgen voor de hoogte van toeslagen.

Volgens Van der Burg verblijven op dit moment ’een paar duizend’ Oekraïense vluchtelingen bij particulieren in Nederland. Daar bovenop zitten er 24.000 Oekraïners in de gemeentelijke opvang.

Voorschot

Het kabinet heeft woensdag ook besloten dat gemeenten een voorschot krijgen voor de kosten die ze maken voor de opvang. Het gaat om zo’n 700 euro per week per opvangplek. De gemeenten mogen contracten aangaan voor de duur van één jaar: zo kunnen ze bijvoorbeeld gemakkelijker gebouwen afhuren waar Oekraïners voorlopig zullen blijven.

De staatssecretaris zegt dat er voorlopig nog voldoende opvangplaatsen zijn voor Oekraïense vluchtelingen. „We zien op dit moment een marge van zo’n tienduizend plekken. Ik heb het volste vertrouwen dat gemeenten die 50.000 plekken gaan halen.” Op dit moment zijn er zo’n 34.000 plaatsen, waarvan er zo’n 24.000 bezet zijn.

Panden vorderen

Panden vorderen is dus nog niet aan de orde, zegt de bewindsman. „We komen pas in de problemen als het verschil tussen bezette en gecreëerde plekken te klein wordt. Maar op dit moment is de bezetting zo’n 71 procent, dus het gaat goed.” Bij welke bezetting opvangdwang nodig is, wil hij niet zeggen.

Een topambtenaar van Justitie en Veiligheid zei deze week voorbereid te willen zijn op de komst van 150.000 vluchtelingen uit Oekraïne. Van der Burg zegt niet in te kunnen schatten hoe groot de kans is dat er daadwerkelijk zoveel vluchtelingen komen. „We moeten met allerlei scenario’s rekening houden. Dat betekent niet dat we het ook verwachten.”