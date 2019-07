Auto met inzittenden belandt in gracht

Een woordvoerder va de brandweer laat weten aan Het Parool dat enkele personen zelfstandig uit de auto wisten te komen. Momenteel is de brandweer bezig met een reddingsoperatie, omdat het niet duidelijk is of alle inzittenden uit de auto zijn. Daarnaast wordt er op dit moment een van de inzittenden gereanimeerd.

Rond half twee belandde het voertuig in het water. Over de precieze toedracht is nog niets bekend. De hulpdiensten rukten direct uit: politie en de brandweer met duikers.

Persoon gezocht

Op Burgernet is er een melding, waarbij er in verband met het incident op de Groenburgwal een man wordt gezocht. In deze melding valt te lezen dat ze zoeken naar een mannelijk persoon van 1.70 meter lang met kort zwart haar, die een zwart Lacoste shirt en broek draagt en Asics schoenen. In het signalement staat ook ’volledig nat’ vermeld.