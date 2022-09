Man ramt politieauto’s tijdens wilde achtervolging

Aan de aanhouding ging een achtervolging vooraf door Putte, Ossendrecht, Huijbergen en Wouwse Plantage en over de A58. De automobilist reed erg gevaarlijk en probeerde enkele keren een politieauto van de weg te rammen.

Het begon allemaal met een controle van een mogelijke drugsdeal in Putte. Eén auto ging er meteen vandoor, met de politie er achteraan. De automobilist reed veel te hard, haalde rechts in, reed tegen een verkeersbord, reed tegen het verkeer een afrit op en haalde in terwijl er tegemoetkomend verkeer kwam. De politieauto had inmiddels bijstand gekregen van de Koninklijke Marechaussee en andere politie-eenheden. De man ramde daarna twee politieauto’s die hem probeerden in te sluiten.

Uiteindelijk lukte het de politie de man op de afrit van de A58 nabij Roosendaal tot stoppen te dwingen en aan te houden. Ook toen reed de automobilist nog tegen een politiewagen aan. Tijdens de gebeurtenissen raakte niemand gewond. De politiemensen hebben aangifte van poging doodslag gedaan. De man zit in de cel en moest zijn rijbewijs inleveren.