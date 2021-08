14-jarige verdachte mishandelen Frédérique op vrije voeten

Hier komen wel een aantal voorwaarden bij kijken. Zo heeft de jongen een straatverbod gekregen en mag hij geen contact zoeken met Frédérique.

De jongen wordt ervan verdacht Frédérique meerdere klappen in het gezicht te hebben gegeven, nadat ze niet wilde antwoorden op de vraag of ze een jongen of meisje was. Hierbij brak ze haar neus en meerdere tanden.

Eerder zei de vader van Frederique dit over de mishandeling: