Utrecht zit ruim in VVD’ers: ’Ik neem het erg serieus’

Openingsdans van de formatie: lijsttrekkers donderdag bijeen voor onderhandelingen

Politiek Den Haag laat er geen gras over groeien. Veel tijd om terug te blikken op de verkiezingsuitslag zal er niet zijn. Alle gekozen lijsttrekkers worden donderdag al in het gebouw van de Tweede Kamer verwacht voor de eerste zet in het grote schaakspel richting een nieuw kabinet.