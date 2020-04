Zweedse detectiveschrijfster Maj Sjöwall (84) overleden

Maj Sjöwall in 2015. Ⓒ EPA

STOCKHOLM - De Zweedse auteur Maj Sjöwall is woensdag op 84-jarige leeftijd overleden, zo maakte haar uitgever bekend. Ze werd vooral bekend door de detectivereeks over rechercheur Martin Beck, die ze samen met haar levenspartner Per Wahlöö schreef. Hij overleed al in 1975. De boeken van het duo zijn ook in het Nederlands vertaald.