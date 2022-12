Man bijt neus af van tegenstander na een potje golf

De 51-jarige Mark Wells zou zijn tanden hebben gezet in het reukorgaan van zijn slachtoffer tijdens een discussie over het potje golf dat zij even daarvoor hadden gespeeld. Hij vluchtte na zijn daad maar meldde zich twee dagen later zelf bij de politie.

Wells en zijn slachtoffer zouden al de hele dag aan het kibbelen geweest zijn over de wedstrijd die zij hadden gespeeld. De boel escaleerde later in de avond op de parkeerplaats van een casino dat naast de golfbaan ligt.

De man is aangeklaagd voor mishandeling met blijvende schade en kan daar maximaal zeven jaar gevangenisstraf voor krijgen.