Automobilist rijdt door na aanrijding, voetganger zwaargewond

De auto van de verdachte werd een eindje verderop aangetroffen, zonder de bestuurder. Ⓒ mediatv

ROTTERDAM - Een automobilist is zondagochtend doorgereden na een aanrijding met een voetganger bij het Zuidplein in Rotterdam. De voetganger (45) raakte bij de aanrijding op de Strevelsweg zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht, aldus een woordvoerster van de politie.