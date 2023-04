Doorrijder (32) uit Rotterdam aangehouden na aanrijding met voetganger

De auto van de verdachte werd een eindje verderop aangetroffen, zonder de bestuurder. Ⓒ mediatv

ROTTERDAM - De politie heeft zondagavond een 32-jarige man uit Rotterdam aangehouden nadat die ochtend een voetganger zwaargewond was geraakt bij een aanrijding bij het Zuidplein in Rotterdam. De Rotterdammer wordt ervan verdacht de plek van het ongeval te hebben verlaten. De politie onderzoekt of de aangehouden man achter het stuur zat.