Voormalig buitenlandminister John Kerry ’klimaat-tsaar’ onder Biden

WASHINGTON - De voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, wordt ’klimaat-tsaar’ in het regeringsteam van de vermoedelijk komende Amerikaanse president Biden. Hij was van 2013 tot 2017 bewindsman onder president Obama en in 2004 kandidaat van de Democraten bij de presidentsverkiezingen, die hij verloor van de herkozen Republikeinse president George W. Bush.