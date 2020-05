In deze landen kun je wél vakantie vieren

Toeristen op de Acropolis in Athene, 13 maart 2020. Ⓒ AFP

Amsterdam - We zijn er na een lange tijd van ’binnen blijven’ en ’afstand houden’ hard aan toe: vakantie. En hoewel het in veel landen nog hoogst onzeker óf onmogelijk is dat je daar de zomerperiode kunt doorbrengen, zijn er ook landen waar je binnenkort al – zo ziet het er althans naar uit – zonder veel problemen naartoe kunt.