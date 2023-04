Rose (5) meegenomen, vermoord en in een vuilniszak gedumpt: ’Ik ben kapot’

„Ik ben kapot.” Huilend en met een gezicht waar je de pijn zo van kan aflezen, staat de moeder van Rose (5) woensdag de pers te woord voor haar huis in Rambersvillers, een 5000 inwoners tellend dorpje in de Vogezen. „Ze hebben mijn leven vernietigd. Al mijn plannen en heel mijn toekomst hebben ze weggenomen. Er is niets dat mijn kleine prinses nog kan terugbrengen.”

Haar dochter was een dag eerder aan het begin van de middag plots verdwenen. Rose (5) was aan het spelen voor het huis van haar gezin, afkomstig uit Roemenië, toen haar moeder naar binnen ging om haar andere dochtertje te verschonen. Wanneer ze haar dochtertje naar buiten stuurt om haar zusje te halen, is Rose weg. Om 15.00 uur bellen haar ouders de politie, en pas om 16.30 uur wordt haar lichaam gevonden in een zak in een appartement, nog geen 200 meter verderop in de straat. Rose wordt nog gereanimeerd, maar alle hulp komt te laat. Ze overleeft het niet.

Zoektocht

De politie heeft net daarvoor de buurtbewoners verhoord in de zoektocht naar het meisje. Een 16-jarige jongen gedraagt zich daarbij wat raar en verklaart dat hij het meisje wel gezien heeft, zeggen bronnen aan lokale media. Hij is het die een uur na zijn verhoor de agenten belt om te zeggen dat hij haar gevonden heeft. Voor zijn woning, zegt hij eerst nog, maar bij aankomst van de politie ligt de zak met het lichaam in het appartement dat hij met zijn moeder deelt.

De moeder van Rose. Ⓒ ANP / AFP

De tiener wordt opgepakt en als hoofdverdachte gezien in de dramatische zaak. Hij blijkt immers geen onbeschreven blad te zijn. Sterker nog: de politie hield hem al enkele weken in de gaten omdat ze zich zorgen maakte over hem. De jongen was plots weer opgedoken in Rambervillers nadat hij een jaar had doorgebracht in een psychiatrische instelling, waar hij was opgenomen omdat hij een zedendelict bij jonge meisjes gepleegd had.

Psychische problemen

Volgens zijn oom kampt de tiener al geruime tijd met psychische problemen. Volgens de burgemeester gaat de jongen niet naar school en buurtbewoners omschrijven hem als „labiel.” Zij zouden de voorbije dagen gezien hebben hoe hij in zijn oude gewoonten leek te zijn vervallen en opnieuw kleine meisjes aansprak op straat. Niet lang voor de vondst zou hij bovendien bij een van de buren hebben aangebeld om te vragen waar hij een vuilniszak in de container kon stoppen, meldt BFM TV. Of hij sinds zijn arrestatie al met de politie gesproken heeft of eventueel bekentenissen afgelegd heeft, is niet bekend.

Hoe Rose overleden is, blijft ondertussen onduidelijk. De autopsie moet daar meer duidelijkheid over brengen. Mogelijk kunnen ook de camera’s in de straten van Rambervillers daarbij helpen. „We hebben tussen de veertig en vijftig camera’s hangen”, zegt burgemeester Jean-Pierre Michel. „De opnames daarvan zijn opgevraagd en zullen in de komende uren en dagen geanalyseerd worden.”

De gendarmerie zet de straat af. Ⓒ ANP / AFP

De buurtbewoners reageren geschokt op het nieuws. „Hoe kan je een kind van 5 jaar zoiets aandoen”, zegt een van hen tegen mediazender TF1. „Dit is vreselijk schokkend voor iedereen, maar vooral voor de familie.” Ook burgemeester Michel heeft het in Franse media over een dorp in shock. Hij bezocht ook al de ouders van Rose, die „in shock zijn.” „Woorden schieten hier tekort”, zegt hij. „Een kind verliezen, en dan zeker op zo’n manier, is vreselijk.”

Donderdag zou de Officier van Justitie een persconferentie plannen met meer informatie over de tragedie.