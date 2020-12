Handhaving verbod onverdoofd slachten overwinning voor dierenrechten

De uitspraak van het Europees Hof opent de deur voor een Nederlands verbod. Ⓒ Foto ANP / HH

Brussel / Den Haag - Een verbod op onverdoofd ritueel slachten is niet in strijd met het Europees recht, heeft de hoogste Europese rechter bepaald. Het betekent dat voorstanders van een verbod de kwestie in Nederland met hernieuwde energie opnieuw op de politieke agenda kunnen zetten. En ditmaal met een grote kans van slagen.