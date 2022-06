Drie verdachten (16, 18 en 19) aangehouden in onderzoek naar vuurwapenhandel

Het onderzoek begon in februari 2020 toen de politie informatie verkreeg na een straatroof. Informatie leidden rechercheurs naar een vermoedelijke wapenhandelaar, een specifieke woning en box op de Pieter Calandlaan. Op 22 juni is op dit adres en een andere locatie een inval gedaan en werden twee verdachten aangehouden. Naast de ingenomen wapens en goederen nam de recherche ook gegevensdragers in beslag. Een derde verdachte werd een week later aangehouden.

Op de Pieter Calandlaan vond de politie pijpbommen, die door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) tot ontploffing zijn gebracht.

De twee verdachten zitten in voorlopige hechtenis. De derde verdachte zal vrijdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het onderzoek is nog in volle gang en gaat verder. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.