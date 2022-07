Ruim 36.000 euro opgehaald voor 7-jarige Cleo die familie verloor bij kanodrama

Moeder (32), vader (42) en jonger zusje (5) kwamen donderdag om bij het ongeluk op het meer. De enige overlevende is Cleo, ze hield zich vast aan een boei. Haar beste vriendinnetje wil haar helpen door geld in te zamelen. In eerste instantie was het streefbedrag 10.000 euro, maar zowel meelevende Nederlanders als Duitsers blijven doneren. De vader van het vriendinnetje zegt op de site donateurs op de hoogte te houden van wat er met het geld gebeurt.

Het gezin komt uit de stad Wuppertal, ten oosten van Düsseldorf. Een regionale krant meldt dat via het initiatief Wuppertaler in Not ook gericht gedoneerd kan worden voor het meisje. De burgemeester van de stad geeft dinsdag aan geraakt te zijn door het nieuws en er alles aan te doen om familieleden of vrienden op elke mogelijke manier te ondersteunen.