Kat de pijp uit

Eemhoeve - De bewoners van een woning in Baarn miste maandagochtend hun 3-jarige kat Odin die pas een dag bij zijn nieuwe baasje woonde. Een uitgebreide zoektocht leverde aanvankelijk niets op. Wat rommel op de vloer verraadde dat het beestje zich had verschanst in een ventilatiepijp.