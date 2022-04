Dieven ’stelen’ 18-meter lange brug van 500 ton: ’Ze zijn twee dagen bezig geweest’

De boeven deden zich voor als regeringsfunctionarissen en gebruikten gasbranders en grote machines om een verlaten brug in het dorp Amiyawar af te breken. De dieven hebben de brug hoogstwaarschijnlijk gestolen omdat de verkoop van oud ijzer in India een lucratieve bezigheid is. Wat dat betreft hebben de boeven een goede slag geslagen: de brug weegt zo’n 500 ton.

Een politieagent zegt tegen persbureau Reuters dat de inwoners van Amiyawar dachten dat regeringsfunctionarissen hadden besloten om de oude brug, die zo’n drie decennia geleden over het kanaal was gelegd, te ontmantelen omdat deze niet meer in gebruik was. Bewoners van het dorp hadden eerder een aanvraag ingediend bij de irrigatieafdeling om de brug te ontmantelen, aldus een bewoner. De boeven hebben hard moeten werken om de brug te stelen: „Ze zijn twee dagen bezig geweest.”