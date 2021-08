Premium Het beste van De Telegraaf

’Bussen vol’ Hulp voor Afghanen in Zoutkamp: ’spitsuur’ bij kledingbank

Door André Spaansen Kopieer naar clipboard

Een drukte van jewelste bij de kledingbank in Groningen. Ⓒ Jos Schuurman

GRONINGEN - Bij de normaal al drukke kledingbank ’De Zeecontainer’ in de stad Groningen is het deze woensdag eindeloos ’spitsuur’. Met fiets, auto of busje brengen mensen spontaan kleding en andere benodigdheden voor de Afghaanse vluchtelingen op de kazerne in Zoutkamp langs. Die ligt verderop in de provincie. De hulpvraag van de stadse stichting ging deze dagen razendsnel rond en de spontane reacties komen recht uit het hart, zo blijkt uit een rondje tussen de dozen, uitpakkers en sorteerders.