’Nachtclubs dicht tot ten minste augustus’

In 2020 lagen de levens van velen over de hele wereld overhoop. Aan het begin van 2021 gaat het in een nieuwe podcast van De Telegraaf over hoop. Wordt het een zomer vol festivals? Initiatiefnemer van de actiegroep Nachtbelang Jorn Lukaszczyk is realistisch: pas na augustus kunnen we weer los. Mede vanwege die uitzichtloosheid heeft de Utrechtse clubeigenaar besloten de stekker eruit te trekken. Zijn partners gaan door zonder hem.