Advocaat statushouder tijdens hoger beroep nareisbeperking: ’Alsof ik hier in een taalspel ben beland’

Is uitstel van gezinshereniging voor statushouders die nog geen huisvesting hebben nou een voorwaarde of een ’mededeling van feitelijke aard’? Landsadvocaat Elisabeth Pietermaat betoogde het laatste. „We zeggen: u krijgt toegang tot Nederland, u krijgt verblijf, maar u moet nog even wachten.”

De reden is bekend, zei de advocaat namens het kabinet: de asielopvang is nog altijd overvol, onder meer omdat statushouders niet doorstromen vanuit asielzoekerscentra naar woningen. Er zitten nog duizenden asielzoekers in de noodopvang en crisisnoodopvang. Zeker in augustus, toen de coalitie z’n asieldeal sloot, bivakkeerden er duizenden in evenementenhallen zonder privacy.

Flexwoningen

Zou het kabinet de nareismaatregel schrappen om nareis met een half jaar uit te stellen, dan wordt het nóg moeilijker om de opvang van asielzoekers te verbeteren, een opdracht die het gerechtshof de Staat in een andere rechtszaak heeft opgedragen. De opvangcrisis blijft dan in stand. Vertragen van gezinshereniging verlicht de druk op de opvang, want in de tussentijd zijn er waarschijnlijk meer opvangplekken en flexwoningen, betoogde Pietermaat.

Rechters in Amsterdam, Middelburg en Arnhem gingen eerder niet mee in die redenering: de gezinsleden mochten meteen overkomen. Het uitstel was namelijk in strijd met internationale verdragen, EU-richtlijnen en de Nederlandse vreemdelingenwet. De Staat ging ertegen in beroep bij de Raad van State. Aanvankelijk kondigde staatssecretaris Van der Burg (Asiel) aan tot de finale uitspraak van de hoogste bestuursrechter de nareisbeperking overeind te houden. Woensdag, een dag voor het hoger beroep, besloot hij de maatregel toch voorlopig te schrappen, volgens de IND om de organisatie ’niet nodeloos te belasten’ met rechtszaken.

Wachtlijst

Tijdens het hoger beroep, waarvan over drie weken een uitspraak wordt verwacht, maakte de landsadvocaat de vergelijking met de zorg. Het is alsof iemand een indicatie heeft gekregen voor opname in een verpleeghuis of voor een operatie, betoogde de landsadvocaat: de wachtlijst doet niets af aan het recht op toegang. Bovendien: na zes maanden mag de familie alsnog overkomen, ook al heeft de statushouder geen huisvesting.

Het deed een van de advocaten van de statushouders verzuchten: „Alsof ik hier in een taalspel ben beland. Alsof het gaat om een weigering en inwilliging ineen. Uitstel is natuurlijk wél een voorwaarde” Terwijl volgens EU-richtlijnen en internationale verdragen het recht op gezinshereniging onvoorwaardelijk is. De vergelijking met de zorg gaat mank, zei hij. „Alsof je na zes maanden terwijl er nog steeds een wachtlijst is, wordt geopereerd op een bed waarin al een andere patiënt ligt.”

’Zodra’

De vreemdelingenwet schrijft voor dat familie mag overkomen zodra de asielzoeker is erkend als vluchteling, uiterlijk drie maanden na die mededeling. De landsadvocaat besteedde uitputtend aandacht aan het woord ’zodra’. Dat woord betekent weliswaar toegang tot Nederland, ’maar niet wanneer die toegang geëffectueerd wordt’. De drie maanden is bedoeld om te voorkomen dat de paspoortstickers waarmee gezinsleden naar Nederland kunnen komen op de plank blijven liggen, zei de landsadvocaat. De advocaten van de statushouders moesten gnuiven. Alle cijfers over de tekorten in de opvang doen er niet toe, betoogde er een. „Er is geen wettelijke grondslag voor deze maatregel. Dan houdt het op.”

List

De Raad van State doet half februari uitspraak. Wat die ook is, het kabinet weet al dat het hoe dan ook een andere list moet verzinnen om z’n belofte na te komen de instroom van asielzoekers te beperken. Door deze maatregel hebben volgens de IND sinds oktober 1780 gezinsleden moeten wachten op komst naar Nederland. Sowieso geen groot aantal, ook gezien het gegeven dat het slechts om uitstel gaat.