Drenthe kleurt langzaam wit: meer hagel- en sneeuwbuien verwacht

Bij Yde valt er nog veel regen, „maar kleuren de auto's langzaam wit”, meldt een fotograaf. Bij Annen op de N34 blijft wel iets meer sneeuw liggen en dat zorgt voor langzaam rijdend verkeer tussen Gieten en Zuidlaren.

Ⓒ Persbureau Noorder Nieuws

Sneeuwval in Gieten.

Bij Yde is de fractie regen nog te groot en kleuren alleen de auto's langzaam wit.

Ook het gras en de daken in de omgeving kleuren wit, zoals te zien is in Anloo. De A31 bij Franeker is donderdagochtend afgesloten nadat er meerdere ongevallen zijn gebeurd door gladheid na een hagelbui. De brandweer is ter plaatse net als meerdere ambulances en politie.

De ochtend verloopt volgens de verwachting van Weeronline met name in het noorden van het land wisselvallig met mogelijk wat hagel- en sneeuwbuien. In de loop van de dag neemt de buiigheid af. Het wordt een graad of 5 tot 6 en er waait een stevige wind.

