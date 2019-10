Twaalf migranten uit koelwagen gehaald in België

De migranten klommen waarschijnlijk ’s nachts in de truck terwijl de twee Poolse chauffeurs overnachtten op een parkeerplaats, zo meldt Het Laatste Nieuws. Toen ze de volgende ochtend geluiden hoorden, zagen ze dat de zegel op de oplegger kapotgemaakt was.

De politie haalde vervolgens twaalf volwassen mannen uit de koelwagen. Het bleek te gaan om elf Syriërs en één Eritreeër. Vermoedelijk zaten ze nog niet zo lang in de truck, ze verkeerden allemaal in goede gezondheid.

De twaalf mannen worden op dit moment verhoord door de politie. De Dienst Vreemdelingenzaken moet vervolgens beslissen wat er met hen gebeurt.

Eerder deze week werden er acht Afghanen uit een koeltruck gehaald in de haven van Calais. In het Britse Essex werden vorige week 39 lichamen aangetroffen in een vrachtwagen.

