Justitie onderzoekt hacken tachografen

DEN HAAG - De opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) doet onderzoek naar een criminele organisatie die zich in Europa zou bezighouden met het stelselmatig knoeien met software in tachografen. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Ook in België loopt een onderzoek naar de bende.