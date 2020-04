Rechters werken 20 zaken tegen coronahoesters en -spugers weg

In een aantal zaken waren politiemensen het slachtoffer. Ⓒ Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

DEN HAAG - Rechters in het land zagen de afgelopen drie weken twintig coronazaken aan zich voorbijtrekken. Het ging daarbij om verdachten die zich schuldig hebben gemaakt aan spugen of hoesten, daarbij dreigend met een besmetting met het coronavirus. In dertien zaken is uitspraak gedaan, in minstens vijf zaken is inmiddels hoger beroep aangetekend.