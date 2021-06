Man (22) rijdt met drank op in auto zonder banden: drie weken cel

„Dit komt wel even hard aan”, zei de man, nadat de officier van justitie zijn eis had gedeponeerd. Naast een rijontzegging van negen maanden eiste de officier een celstraf van vier weken. De rechter maakte er drie weken cel van, plus de negen maanden rijontzegging. Dat kwam allemaal nog eens bovenop de ongeldigverklaring van het rijbewijs.

Het rijbewijs wordt dan, zoals het heet ‘van rechtswege’ ongeldig verklaard, een maatregel die buiten het strafrecht om gaat. Het is een definitieve sanctie, die volgt na twee veroordelingen binnen vijf jaar voor rijden onder invloed, of het weigeren van een alcoholonderzoek. De man had het dan ook behoorlijk bont gemaakt, vond de rechter.

Botsing

Eind april vorig jaar was hij door Heeg gesjeesd met een Audi waarvan bij twee banden alleen nog maar de velgen over waren. Volgens getuigen had de verdachte „veel te hard” gereden. Het ritje eindigde abrupt toen de Audi op een graafmachine botste. De verdachte ontkende toen nog dat hij had gereden. Op de zitting gaf hij toe dat hij wel degelijk achter het stuur had gezeten.

Zijn rijbewijs was indertijd ook al – tijdelijk – ongeldig verklaard en hij was al drie keer eerder veroordeeld voor dronken rijden. De officier noemde het „gekkenwerk” zoals de man had gereden, de rechter sprak van „wildwest in Heeg”. „U zult opnieuw rijexamen moeten doen. Dit zijn de consequenties van uw gedrag”, sprak de officier streng.