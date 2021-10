Wie wil nog minister worden? ’Het is een hondenbaan’

Premium Columns

Wikken en wegen bij Rutte-primeur

De primeur over de dreiging richting premier Mark Rutte uit criminele hoek was maandag logischerwijs het gesprek van de dag. Het nieuws echode ook in de volgende dagen flink na, want dat de georganiseerde misdaad nu ook de minister-president in het vizier heeft onderstreept andermaal hoe gevaarlijk ...