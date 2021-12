Mona Keijzer spreekt zich opnieuw uit tegen 2G en coronatoegangsbewijs

Keijzer werd in september door demissionair premier Mark Rutte ’met onmiddellijke ingang’ ontslagen als staatssecretaris nadat ze in een interview met De Telegraaf kritiek had geuit op het coronatoegangsbewijs. De uitspraken van Keijzer ’verdragen zich niet met besluiten die de ministerraad recentelijk heeft genomen, en die van belangrijke en zwaarwegende aard zijn’, stond in een verklaring van de Rijksvoorlichtingsdienst.

Bekijk ook: Staatssecretaris Keijzer vindt invoering van coronapas eigenlijk niet uit te leggen

Bekijk ook: Mona Keijzer ontslagen uit kabinet na kritiek op coronapas

Keijzer stelde in haar afscheidsverklaring dat we ’langzaam overgaan naar een situatie dat je alleen nog ergens binnen mag met een vaccincatiebewijs of een herstelbewijs, het zogenoemde 2G-systeem’. Ze noemde dat ’onnodig en niet proportioneel’.

Bekijk ook: Mona Keijzer geeft Kamerzetel op en verlaat landelijke politiek na ontslag als staatssecretaris

Resoluties

Zaterdag herhaalde Keijzer die oproep tegenover de CDA-leden op het digitale congres. Ze steunde twee resoluties waarin de partij wordt opgeroepen niet in te stemmen met het 2G-systeem en invoering van het coronatoegangsbewijs op de werkvloer.

CDA-leider Wopke Hoekstra ontraadde de leden om in te stemmen met die resoluties. Hoekstra kreeg steun van een ruime meerderheid van de aanwezige CDA-leden: de resoluties werden verworpen.

Hoekstra wil eerst de CDA-fractie de mogelijkheid geven zich uit te spreken over eventuele invoering van de maatregelen. Hoekstra zei dat er nu geen ’gemakkelijke keuzes’ meer zijn en wees op de overvolle ziekenhuizen, de beperkende maatregelen en andere schades (door de lockdowns). Volgens Hoekstra wordt er pas volgend jaar in de Tweede Kamer gesproken over die eventuele maatregelen.