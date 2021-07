Massale knokpartij na verkeersbotsing in Soest: drie aanhoudingen

Binnenland

Motorrijder (71) omgekomen door verkeersongeluk in Vuren

Een 71-jarige motorrijder uit Gorinchem is zondag om het leven gekomen door een verkeersongeluk. Hij kwam op de N830 in Vuren (Gelderland) in botsing met een auto. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht.