Weer moordpartij in dorpen Mali

De burgemeester van de getroffen plaats Yoro sprak eerder over 41 doden. Hij vertelde dat een honderdtal gewapende mannen plots zijn dorp binnenreed. „Ze schoten op de bevolking”, aldus Issiaka Ganame. De daders zouden daarna zijn doorgereden naar een ander dorp, ongeveer 15 kilometer verderop. De meeste slachtoffers behoorden volgens Ganame tot het Dogon-volk.

Het is nog onduidelijk wie achter de aanval zit en waarom de dorpen zijn aangevallen. In het land zijn jihadisten actief, maar is ook sprake van bloedige conflicten tussen groepen als de Dogon en de Fulani. Dat heeft herhaaldelijk geleid tot moordpartijen. De aanvallen van dinsdag vonden plaats in de buurt van de grens met Burkina Faso.

Eerder deze maand vielen ook 35 doden bij een aanval op een ander Dogon-dorp. Een belangenorganisatie van die bevolkingsgroep eist dat de staat meer veiligheidsmaatregelen neemt om de Dogon te beschermen. Ook zijn dit jaar 160 Fulani afgeslacht bij een aanval.