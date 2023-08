Deelstep verdwijnt uit straatbeeld Parijs: ’Elke week halen we er 500 weg’

Het aantal ongelukken met de deelsteps is flink toegenomen, volgens de gemeente met 189 procent sinds 2019. Parijs geeft geen aantallen, maar artsen schatten het aantal gewonden jaarlijks op 2000. In heel Frankrijk zijn vorig jaar 22 doden gevallen, in 2019 waren dat er nog tien. Bestuurders halen vaak halsbrekende toeren uit of staan soms zelfs met twee personen op één step. Dat was voor burgemeester Anne Hidalgo van Parijs aanleiding om de voertuigen een halt toe te roepen via een referendum.

Bekijk ook: Parijzenaren stemmen voor verbod op elektrische huursteps

Lime, Dott en Tier, de drie bedrijven die in Parijs actief zijn en samen 15.000 steps aanbieden, zijn bezig met het weghalen van de steps. Dat is een flinke operatie. Het Nederlandse Dott is sinds halverwege juli bezig met het weghalen van zo’n 5000 deelsteps.

„Elke week halen we rond de 500 scooters weg en brengen ze naar andere steden waar we een aanbesteding hebben gewonnen, zoals Bordeaux en enkele Belgische steden”, aldus een woordvoerder. „Op 31 augustus zul je geen Dott-steps meer zien in Parijs.” Steps van particulieren mogen wel gebruikt blijven worden in de straten van de Franse hoofdstad.

Volgens het bedrijf is Parijs een uitzondering in hoe de deelstep wordt benaderd. Dott zegt recentelijk grote contracten te hebben afgesloten of verlengd in steden als Lyon, Madrid en Londen. Momenteel zijn er geen gevallen bekend van andere grote Europese steden die twijfelen aan de deelstep.