Man baalt van positieve coronatest en stapt vermomd als zijn vrouw alsnog het vliegtuig in

Vlak voor zijn vertrek van de luchthaven in Jakarta naar eiland Ternate, testte de man positief. Zijn vrouw, die een negatieve test had, mocht wel mee met de vlucht. Wat een domper, moet het stel gedacht hebben. Ze bedachten een listige truc.

Betrapt

De man trok de nikab van zijn vrouw aan, waardoor hij helemaal bedekt was. Ook gebruikte hij haar paspoort en PCR-test. Wonderbaarlijk genoeg slaagde hij erin om aan boord van het vliegtuig te stappen. Maar de man werd tijdens de vlucht betrapt door een stewardess.

Toen de man eenmaal comfortabel in zijn vliegtuigstoel zat, ging hij naar de wc om zijn eigen kleding weer aan te trekken. Nikab uit, T-shirt aan. Maar de stewardess had de wisseltruc ook door en lichtte meteen de lokale autoriteiten op Ternate in.

Na de landing moest de man onmiddellijk weer een test doen. En jawel hoor: hij was positief. De man werd met spoed geëvacueerd.

Voor de rechter

Het verkleedpartijtje komt de man duur te staan: hij wordt aangeklaagd voor identiteitsfraude en het in gevaar brengen van de volksgezondheid.

De luchtvaartmaatschappij Citilink laat aan CNN Indonesia weten dat zij, naar aanleiding van dit incident, strenger gaan controleren.