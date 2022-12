Minister Adema: ’Er gaat veel veranderen in de visserij’

In het parlement is er tijdens de landbouwbegroting veel aandacht voor de visserijsector, die kampt met torenhoge brandstofprijzen, strengere milieuregels en het afnemende aantal vangstgebieden nu veel windturbines op zee worden gebouwd. Volgens minister Adema ’is er toekomst’ voor de sector. Maar vooralsnog is die nog geheel ongewis, klagen Kamerleden.

„Er gaat veel veranderen in de visserij. De sector moet veel verder verduurzamen”, zegt Adema. Daar wil de bewindsman nieuwe subsidieregelingen voor optuigen, maar dat gaat nog maanden duren. „De middelen uit Europa zijn er al, maar er gebeurt maar niets”, krijgt Adema het verwijt vanuit de Kamer. SGP-Kamerlid Bisschop maant de minister dan ook tot spoed. BBB-voorvrouw Van der Plas voorziet dat straks veel meer vis vanuit het buitenland naar Nederland moet worden gehaald, terwijl de visstanden in de Noordzee gezond zijn.

Vissersdorpen

Adema erkent dat er eerst vele tientallen schepen in aanmerking komen voor sanering. Dat heeft volgens de bewindsman flinke gevolgen voor hele gemeenschappen, zoals vissersplaatsen als Urk, Den Oever, Scheveningen en IJmuiden. Daar wordt al decennialang geleefd van de visserij. Pas na de saneringsslag wil Adema een ’visie ontwikkelen voor zee en grote wateren’. Die is waarschijnlijk komende zomer gereed. Daarmee wil Adema overgebleven vissers en starters ’toekomstperspectief’ geven.

De minister wil de ondernemers die zich hebben aangemeld geruststellen: er is genoeg geld beschikbaar en ’alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden worden gehonoreerd’. Wel is er een voorlopig lichtpuntje voor de garnalenvisserij: een oude vergunning om te mogen vissen verloopt binnenkort. Het kabinet geeft nu een ’gedoogbeschikking’ af. Wel moeten ook hun garnalenkotters versneld worden verduurzaamd.

Bij de Nederlandse Vissersbond zijn ze daar voorzichtig tevreden over, zegt bestuurslid Durk van Tuinen. „Wij zijn gisteren geïnformeerd. De tweehonderd garnalenvissers die in de kustwateren vissen hebben nu nog negen maanden respijt om zich aan te passen.”

Stikstof

De investeringen om stikstofuitstoot te beperken zal zo’n 100.000 euro per schip kosten. Van Tuinen: „Dat is wel wrang voor iets wat je al decennia zo doet. Positief is dat we negen maanden de tijd krijgen, want het is wel een teken dat de minister het goede voor heeft met ons. Wij hadden zelf wat langer de tijd gewild. Er is ook maar een beperkt aantal leveranciers die dus nu in zeer beperkte tijd de aanpassingen bij alle vissers moet uitvoeren. Dat wordt een hele klus, maar we gaan er hard mee aan de slag.”