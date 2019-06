Oppositie pakt Rutte aan om planning klimaatcijfers

Volg het debat live via de tweets van politiek verslaggever Alexander Bakker onderaan dit bericht.

Rutte drong er vorig jaar op aan om de eerste doorrekening van het klimaatakkoord van Ed Nijpels over Prinsjesdag heen te tillen, terwijl het rapport al klaar was. Dat is in de openbaarheid gekomen door het vrijgeven van interne notities en e-mails, na een wob-verzoek door Nieuwsuur. Een deel van de Kamer vindt dat Rutte informatie heeft achtergehouden. Rutte stelt dat er „niks geks is gebeurd.”

PVV-leider Wilders is woedend: „De Kamer heeft belangrijke informatie niet voor de Algemene Beschouwingen gekregen. Daar heeft de minister-president voor gezorgd. De heer Nijpels was de opdrachtgever en niemand anders.” GL-leider Klaver vreest voor schadelijke gevolgen voor het draagvlak voor klimaatbeleid. Hij wil dat informatie die nog moet komen voortaan direct wordt gedeeld met de Tweede Kamer.

Tegengeluid

PvdA-leider Asscher suggereerde dat Rutte te lang minister-president is. Regeringspartijen CDA en D66 hielden het vooral bij feitelijke vragen. VVD-Kamerlid Yesilgoz verdedigde het kabinet: „Iedereen kende de planning al vanaf begin juli. Niemand stak zijn vinger op om er een punt van te maken.”

De liberaal kreeg forse kritiek van de oppositieleiders. „U bent de hielen aan ’t likken”, sneerde PVV-voorman Wilders. Ook GL-voorman Klaver zag rolverwarring: „Het is bijna gênant om te zien hoe een volksvertegenwoordiger hier het kabinet aan het verdedigen is.”

Theaterspel

Alleen de SGP leek weinig noodzaak te zien in een debat met de minister-president. Kamerlid Stoffer vroeg zich af wat uitstel van de presentatie eigenlijk voor effect heeft gehad voor Nederland. Daarmee liet de parlementariër op een nette manier blijken toeschouwer te zijn van Haags politiek theater.

Premier Rutte heeft aan het begin van het debat duidelijk laten weten hoe het volgens hem is gegaan. „Ik vind dit van A tot Z een volstrekt normale gang van zaken”, zei de minister-president. PVV-leider Wilders vroeg zich af of de presentatie vóór Prinsjesdag had plaatsgevonden zonder bemoeienis van Rutte. „Dat blijkt niet uit de stukken”, zegt de minister-president. „Het zou goed kunnen dat het door de e-mail (van zijn ministerie red.) is gekomen.”

Volgens Rutte stond het klimaatpaus Ed Nijpels vrij om alsnog te kiezen om de informatie voor Prinsjesdag naar buiten te brengen. Wat niet is opgehelderd: waarom is er gekozen om de presentatie alsnog eind september te houden?