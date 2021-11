Auto botst tegen boom en vliegt in brand bij de Kortehemmen: drie gewonden

Kopieer naar clipboard

De auto knalde frontaal op een boom. Ⓒ Kappers Media

Kortehemmen - Op de Prikwei in Kortehemmen is donderdagmiddag een auto in de brand gevlogen nadat hij frontaal op een boom was geknald. Drie mannen raakten gewond.