Eis: 2 keer levenslang voor brute vergeldingsmoord

Binnenland

Vijftien jaar cel voor dodelijke schietpartij Drentse camping

De 37-jarige Abderrehim B. uit Leiden is voor doodslag op een 32-jarige man op een camping in het Drentse Hoogersmilde veroordeeld tot vijftien jaar cel. Tegen de man was dertien jaar en tbs met dwangverpleging geëist.