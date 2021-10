Grote politieactie: tien verdachten opgepakt voor produceren drugs, lab opgerold

Een hele reeks woningen zijn doorzocht, waaronder zes adressen in Weert, en verder een woning in Heerlen, Roermond en Maastricht. In een van de huizen in Weert is door de politie een groot geldbedrag gevonden en inbeslaggenomen.

Ook zijn in zes loodsen invallen gedaan. Twee daarvan in Maastricht, een in Weert en drie in Someren.

Volgens de politie werd het ingrijpen mogelijk dankzij het kraken van gecodeerde berichten op enchrochat, sky en anom servers.

Drugslab

Tijdens de actie werd duidelijk dat ook een woning in Grevenbicht bij de zaak betrokken zou zijn. Hierop bezochten agenten ook dat pand. Daar werd een in werking zijnde productielocatie voor synthetische drugs aangetroffen. Daarbij werden drie aanhoudingen verricht.

Ook zijn grondstoffen, tussenproducten en drugs in beslag genomen. Onderzoek moet uitwijzen om welke stoffen het precies gaat.

Van de tien aanhoudingen werden daarbij vijf in Weert verricht, drie in Grevenbicht, een in Roermond en een in België.

