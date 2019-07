Russen arresteren opnieuw oppositieleden

De demonstranten wilden actie voeren voor het kantoor van burgemeester Sergej Sobjanin van Moskou, hoewel het protest door de regering verboden was. De activisten ageren tegen het uitsluiten van kandidaten van de oppositie bij lokale verkiezingen.

Sobjanin waarschuwde op sociale media al dat de autoriteiten hard zouden optreden om de openbare orde te handhaven. Straten waren van tevoren afgezet en sommige mensen werden al opgepakt voor ze de plaats van bestemming hadden bereikt.

Woensdag werd Kremlin-criticus Aleksej Navalni al opgepakt toen hij bij zijn huis aan het joggen was. Zaterdag lieten ook Ilja Jasjin en Kira Yarmish weten aangehouden te zijn, samen met enkele andere activisten.

Het is onduidelijk wat er gaat gebeuren met de activisten die zaterdag zijn gearresteerd. Navalni werd woensdag al veroordeeld tot dertig dagen celstraf vanwege het oproepen tot een ongeautoriseerd protest. Het is niet de eerste keer dat hij is opgepakt.