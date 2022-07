FDF: LTO verraadt sector door toezegging verkennend gesprek

„Ik dacht dat we iets hadden afgesproken in Stroe op het podium”, briest Van den Oever in de video. Ook hekelt hij dat er, ondanks dat ze „met z’n allen in een appgroep zitten”, geen enkel overleg is geweest. „LTO springt weer uit de boot.”

Hij vindt het onvoorstelbaar dat de land- en tuinbouworganisatie dat doet. „Ze hebben allemaal een grote bek, maar als het erop aankomt is één telefoontje van Rutte genoeg om die tuinslangruggegraat van hen alle kanten heen te wurmen zodat ze met die dikke reet op het pluche kunnen zitten.”

Actiegroep Agractie maakte eerder op donderdag al bekend dat er nog geen definitief besluit is genomen over deelname aan een gesprek met Remkes. Donderdagavond is dit onveranderd, zo schetst voorzitter Erik Luiten. Hij wil eerst duidelijkheid dat het gesprek „over de inhoud zal gaan.” Hij is er nu niet van overtuigd dat die ruimte daadwerkelijk geboden wordt.

Ten aanzien van de acties die de afgelopen dagen voor gevaarlijke situaties en ongelukken op de snelwegen zorgden zegt Luiten dat hij de frustratie begrijpt, maar „mensen in gevaar brengen kan nooit de bedoeling zijn.” „We roepen geregeld op tot actie, maar wel binnen de kaders van de wet.”

LTO-voorman Van der Tak riep boeren eerder al op om af te zien van „buitenwettelijke acties.” Die zorgen volgens hem „alleen voor verlies van draagvlak en het telkens moeten verdedigen van de sector.” Van den Oever zei op zijn beurt dat er „misschien wel een tandje bij moet” vanuit FDF. „Het land staat in brand en op deze manier blijft het in brand staan.”