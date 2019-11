Dominee Veenendaal geschorst na verwekken buitenechtelijk kind

De dominee werd in mei al op non-actief gesteld, nu is hij voor onbepaalde tijd geschorst. Volgens De Gelderlander mag de man over drie jaar een verzoek indienen om weer aan het werk te mogen. Tot die tijd moet hij in zijn eigen onderhoud voorzien. Wel krijgt hij wachtgeld van een half jaar.

Volgens een woordvoerder wordt er geen haast gemaakt met het zoeken naar een opvolger. „Dit moet eerst indalen en verwerkt worden door de gemeenteleden. Je kunt ook niet van een nieuwe dominee vragen om bedolven te worden met vragen over deze affaire.”

De man was voorganger van de Hervormde Kerk in Veenendaal, die zo’n 1400 leden telt.